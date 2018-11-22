24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, kişiliğin ve karakterin şekillenmesinde önemli pay sahibi olan öğretmenlerin gayretlerinin her türlü övgüye layık olduğunu bildirdi.
Türk milletinin öğretmenlerin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürmekte olduğunu ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:
"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.
Kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anar, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim."
Lütfullah Bilgin,Mustafa Kemal Atatürk,Kırklareli
22 Kasım 2018 Perşembe 15:58