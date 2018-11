24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Usta olarak çırak ve kalfa yetiştiren, öğretmen niteliğinde olan esnaf camiamız adına tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.Palandöken, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bireylerin yetişmesinde aileden sonra gelen en büyük mimarın öğretmenler olduğunu ve onların dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra ettiklerini belirtti.Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözüyle geleceğin inşasında öğretmenlerin önemini vurguladığını anımsatan Palandöken, "Usta olarak çırak ve kalfa yetiştiren, öğretmen niteliğinde olan esnaf camiamız adına tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.-"Öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacı"Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da öğretmenlerin sadece bilgiyi öğreten değil, geleceği şekillendiren kişiler olduğunu belirterek, "Toplum değişiminin motor gücü öğretmenlerdir. Çocuklarımızın yetişmesinde aileden sonra en önemli kişiler olan öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğe ışık tutan, her meslekte eğitmenlik ve öğretmenlik yapan tüm öğreticilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da mesajında şunları kaydetti:"Aydınlanmanın ve gelişmenin neferi olan öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutluyoruz. Yetişmiş ve eğitimli insan gücü, ülkelerin gelişiminin temel göstergelerinden biridir. Geleceğimiz olan gençlerimizi, özgür, bağımsız, yeniliklere açık olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen en kutsal görevlerden birini yerine getirmektedir. Yarınlara güvenle bakmamız için, eğitim sistemimizin sorunlarının çözülmesi ve öğretmenlerimizin gelecek kaygılarının giderilmesi gerekiyor."