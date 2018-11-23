24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Giresun
Belediye Başkanı Kerim Aksu
, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Aksu, mesajında, öğretmenlerin çağdaş eğitimin neferleri, çocukların mimarları olduğunu ifade etti.
Aksu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" özdeyişinde belirttiği gibi öğretmenlerin kutsal bir görev ifa ettiğini vurguladı.
Öğretmenleri sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değil her zaman hatırlamak gerektiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:
"Ülkemizin her köşesine ulaşarak fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu vesile ile Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan, görev başında şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyor ve tüm öğretmenlerimize de en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür
, Keşap İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aykıt ve öğretmenleri makamında ağırladı.
Öğretmenlerin günlerini kutlayan Emür, yaptığı açıklamada, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlar olduğunu belirterek, "Hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan bu manevi sorumluluğu en iyi şekilde taşıyarak görevlerini yapan, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahirete göçen ve hayatta olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Kerim Aksu,Giresun,Mustafa Kemal Atatürk