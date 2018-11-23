24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Zonguldak
Belediye Başkanı Muharrem Akdemir
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Akdemir, mesajında, bir ulusun geleceğini belirleyen genç nesiller ve onların aldığı eğitimde büyük katkısı olan ve çocukların yetişmesinde en önemli etken olan ve her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenler olduğunu aktardı.
Öğretmenlik mesleğinin Türk toplumunun en saygın ve kutsal görevlerinden biri olduğunu ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:
"Çocuk ve gençlerimizin yarınlara hazırlanması gibi güç, ancak o ölçüde anlamlı bir görevi üstlenen öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceğinin kurulmasındaki belirleyici rolü asla yadsınamaz. Öğretmen, öğrencinin gören gözü, işiten kulağı, hisseden kalbi, düşünen beyni, konuşan dili, yazan kalemidir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerimizin varlığı sayesinde en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her köşesine ulaşarak fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Muharrem Akdemir,Zonguldak