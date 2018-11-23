24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Asya, mesajında, öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu ifade etti.
Öğretmenlerin de eğitim öğretim sisteminin temel yapı taşları olduğunu aktaran Asya, şunları kaydetti:
"İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz hepimizin baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."
Feyat Asya,Muş,Asya