24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında, Türkiye
'nin geleceği ve umudu olan çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, en seçkin gününün, 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu aktardı.
İlk defa 1981 yılında kutlanan Öğretmenler Günü'nün 37. yılını ve aynı zamanda da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün okuma-yazma seferberliğini başlattığı gün olan 24 Kasım 1928'in de 90'ncı yıl dönümünü birlikte kutlandığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:
"Toplumumuzda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunmaktadır. Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi hepimizin görevidir. Türk toplumunda, öğretmen hakkı, ana-baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır. Aynı zamanda öpülmeye değer iki elin ebeveyn ve öğretmenler olduğu da kültürümüzde yerini almıştır."
Memiş, öğretmenlerin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğin mimarı olacak öğrencileri yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk,Okay Memiş,Erzurum