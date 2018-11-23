24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sonel, mesajında, büyü fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı çocukları yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, mili ve manevi değerleri, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlere armağan edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir." sözünü hatırlatarak öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Sonel, şunlar kaydetti:
"Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakarlık gerektiren kutsal bir görevi yapmaktadırlar. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin gününü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum."
Mustafa Kemal Atatürk,Tunceli