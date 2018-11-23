24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Memiş, mesajında, öğretmenlerin insanı en ideal şekilde eğitmek ve geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.
Milletin her bir ferdinin kendisi ve çocukları için öğretmenlere şükran borcu olduğuna dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:
"Ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler, ilim adamları gelmektedir. Bizler, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor sağlık ve başarılar diliyorum."
Ahmet Mete,Bayburt