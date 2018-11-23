24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

23 Kasım 2018 Cuma 16:08



23 Kasım 2018 Cuma 16:08

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.Vali Ustaoğlu, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul edişinin 90. yılı ve 1981 yılında kabul edilen Öğretmenler Günü'nün 37. yıl dönümünü hep birlikte kutlandığını aktardı.Öğretmenlerin, zengin ve derin bir medeniyet birikimini temsil ettiğine vurgu yapan Ustaoğlu, "Öğretmenlerin, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkenin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir." ifadesini kullandı.Ustaoğlu, hayata yön veren, insanlık tarihinin en mühim, kadim ve ölümsüz mesleğini ifa eden öğretmenlerin Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatı olan çocukları ve gençleri sevgi eliyle, ilim, irfan ve hikmet ışığının aydınlığında donatarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için fedakarca çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Dünyanın en kutsal mesleklerinden birisini yerine getiren gönül erlerimiz öğretmenlerimizdir. Genç kuşaklarımızı üstün gayretlerle yetiştiren, hayatın her konumunda ve anında toplumun bir adım önünde olan, hep daha iyiyi hedefleyen değerli öğretmenlerimiz sayesinde geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır. Öğretmenlerimizin verdiği eğitimle, özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, demokratik değerlere bağlı bireyler yetişeceğine, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağına ve gelecek nesillerimizin yarınlara daha güvenle bakabileceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam dilerken tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim."