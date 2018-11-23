24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Vergili
, mesajında, öğretmenlerin, toplumda önemli bir yeri olduğunu aktardı.
Öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade eden Vergili, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişiler öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü ve bağımsızlığı koruyup, vatan sevgisini yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' diyen Atatürk
de bu durumu böyle özetlemiştir. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum."
AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz
Başkan Altınöz de mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, onların iyi bir birey olması için elinden geleni yaparak yarınları güvence altına alan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Altınöz, şunları kaydetti:
"Bizim yetişmemiz, kültürümüz, eğitimimiz hasılı hayata yaklaşımımızda en temel unsurlardan birisi olan eğitim, öğretmenlerimiz. Evlatlarımızı okula gönderdiğimiz zaman öğretmene etiyle, kemiğiyle senin. Biz böyle bir anlayış içerisinde değiliz bu hamuru alıp yoğuracak öğretmenlerimiz. Vatanına, milletine, devletine, ailesine ve bütün insanlığa nasıl faydalı birer birey olarak yetiştirebiliriz bunun gayretinde olacak. Bu noktada çalışıyor öğretmenlerimiz. Bu kutsal görevi yapan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, eli öpülesi öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Eskiye nazaran öğretmenlerimizin çalışma ortamları, maaşları konusunda iyileştirmeler yapıldı. Eğitimle ilgili çok güzel mesafeler var. Fiziki imkanlar, yeni derslikler, okullar, sınıflarda akıllı tahtalar, öğrencilerimize tabletler, bilgisayarlar verilmeye başlandı. Bunların hepsi güzel büyük bir Türkiye
'nin hedeflerinden, ideallerinden ama bunlar da yetmez bundan daha fazlasını insanımız hak ediyor. AK Parti olarak da daha güzel çalışmaları gerçekleştirmek için birlikte gayret ediyoruz. Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olan öğretmenliği hakkıyla ifa eden, idealini ve heyecanını daima taze tutan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
Karabük,Rafet Vergili