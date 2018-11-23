24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Gümrükçüoğlu, mesajında, öğretmenliğin, bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlama mesleği olduğunu aktardı.
Gümrükçüoğlu, "Bu yönüyle öğretmenler, eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde son 16 yıldır eğitimde yılların ihmallerinin telafi edilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması, kalitesinin arttırılması için ciddi yatırımlar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Eğitim gibi toplumsal bir konuda öğretmenlerin üstlendiği görevin hayati önem arz ettiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde cevap veren, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetişmesinde en büyük pay sahibi kuşkusuz değerli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz ile ne kadar övünsek azdır. Bir toplumun seviyesi öğretmenine verdiği değerle ölçülür. Bu duygu ve düşüncelerle, millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,Trabzon