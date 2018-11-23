24 Kasım Öğretmenler Günü'ne Doğru

Karabük
Valisi Fuat Gürel
, Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer
ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, 1928'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 90'ıncı ve bu anlamlı günün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının 37'nci yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
İlk emri "Oku" olan bir medeniyetin mensubu olarak, öğrenmenin ve dolayısıyla irfan ordusunun neferleri öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Öğretmenler, görevlerin en soylusunu icra eden, gözümüzün nuru çocuklarımızı hiç tereddüt etmeden emanet ettiğimiz, kendilerine duyulan güvenin ve mesuliyetin ağırlığını bir ömür boyu taşıyan toplum mimarlarıdır. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmesinde en büyük görev; yavrularımıza, gençlerimize bir yandan çağın gerektirdiği bilgi edinme yöntemlerini öğretirken bir yandan da, onları idealleri olan, içinde yaşadıkları çağı anlayıp yorumlayabilen, öğrendiklerini milletin ruhuyla özdeşleştirebilen, hikmeti, şefkati, rahmeti, merhameti özümsemiş erdemli bireyler olarak yetiştirme misyonunun sahibi öğretmenlerimizindir. Öğretmenlik mesleği; emekliliği olmayan, sınırları okul duvarlarıyla çizilemeyecek kadar geniş, Başöğretmen Atatürk'ün deyimiyle 'çok namüsait bir mahiyette tezahür eden imkan ve şerait içinde' dahi vatan sevgisiyle topluma öncülük görev ve misyonu üstlenmiş kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz bu bilinç ile yüklendikleri bu yüce sorumluluğu yerine getirmede büyük fedakarlıklar göstermektedir. Bu manada bizlere sanayinin başkenti, eğitim ve öğretimin marka şehri, tekniği milletin ruhuyla harmanlayan bir şehirde görev yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşatan siz değerli öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."
Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer
Kaymakam Ürkmezer ise, bir ülkenin yarınının şekillenmesinde, bir toplumun eğitiminde sonsuz emek ve fedakarlıkları bulunan öğretmenlerin üstlendikleri sorumluluğun hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük ve değerli olduğunu kaydetti.
Öğretmenliğin, ilim, irfan ve bilgi hazinelerini cömertçe paylaşıp, zengin kültür düzeyine sahip nesillerin oluşmasında temeli atan ilk el olduğunu aktaran Ürkmezer, "Onların sabır, şefkat ve özveriyle bir motif gibi işledikleri evlatlarımız, yarın al bayrağı gururla dalgalandıracak; erdemli, ahlaklı, milli birlik ve beraberliğe katkı sağlayan sorumluluk sahibi bireyler olacaktır. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün 'Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz.' diyerek işaret ettiği bu gençlik, kutlu vazifelerini canla başla icra eden öğretmenlerimizin elinde yetişecektir. Bu duygularla, evlatlarımıza bir harf öğretebilmek için bu toprakların her köşesinde aşkla, heyecanla görev yapan saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğretmen adayı genç kardeşlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
KBÜ Rektörü Polat
Rektör Polat da tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Toplumu bilgi, şefkat ve merhametle yoğuran öğretmenlerin, aynı zamanda çocuklara milli şuur ve milli kimlik kazandıran, fikir ve kanaat önderleri olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:
"Nesillerin yetişmesinde çok önemli roller üstlenen öğretmenlerimiz, Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamış ve hazırlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mesleğine gönül vermiş öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
Karabük,Safranbolu,Mustafa Kemal Atatürk