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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:0424 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Malatya Valisi Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, eğitimin bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.
Öğretmenlerin, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, toplum mimarları olduğunu aktaran Baruş, "İnsanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenler her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olmuştur. Toplumların eğitim ve öğretime verdiği değer, kendilerinin gelişmişlik ve kalkınmışlık derecelerini belirler. Kültür, sanat, bilim, teknoloji ve alanlarında kalkınmış ve ilerlemiş olmanın, eğitim ve öğretim sorunlarını çözmüş bir toplum olmakla mümkün olacağını söylemek doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.
Baruş, geleceğin teminatı olan gençlere ve çocuklara eğitim veren bütün öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Malatya Valisi, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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