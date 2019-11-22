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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:1824 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Valisi Osman Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bilgin, mesajında, eğitimin bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.
Öğretmenliğin sevgi, şefkat ve fedakarlık isteyen kutsal bir meslek olduğunu aktaran Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:
"Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdir ve övgüyü fazlasıyla hak etmektedirler. Bu açıdan öğretmenlerimize ne kadar önemli ve ulvi bir görev düştüğünü daha iyi anlıyoruz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek değerli öğretmenlerimizin kutsal görevlerini daha rahat yerine getirmelerini sağlamak, sorunsuz ve güzel bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak için daha fazla çalışmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle, bugüne kadar bu kutsal görevi büyük bir özveri içerisinde yerine getirmiş öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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