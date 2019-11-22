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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Aksaray Valisi Ali Mantı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:0024 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Valisi Ali Mantı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Mantı mesajında, bir milletin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi, eğitim ve öğretimin bilimsel yöntemlerle yürütülmesinin mümkün olabileceğini belirtti.
Eğitim meselesini halleden milletlerin, kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyal ve ekonomik alanda kalkınarak ilerleyebileceğini aktaran Mantı şunları kaydetti:
"Aziz milletimiz de bilgiyi, eğitimi hep ön planda tutmuş, kendisine bir harf öğretene çok büyük bir değer yüklemiştir. Türk toplumunun şekillenmesinde, Cumhuriyetin güçlenmesinde, milli kültürümüzün geliştirilerek güçlenmesinde öğretmenlerimiz en fedakar ve saygıya değer unsurlardır. Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. Öğretmenlerimizin almış oldukları vazife bilinci dahilinde görevlerini ciddiyet ve titizlikle ifa edeceklerine inanıyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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