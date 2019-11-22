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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.

22.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:2224 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz, "Geleceğimizin teminatı olan ve canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı, onlara emanet ettiğimiz, her türlü meşakkate göğüs gererek birlik beraberlik ve mutluluk içerisinde gençlerimizi yarınlara hazırlayan, yön veren değerli öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, Kaymakam Akköz'e çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhammed Burak, Güncel

Kaynak: AA

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