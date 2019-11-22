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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:0624 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ayhan, mesajında, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirebilmesinin ancak vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerleri özümsemiş nesillerle mümkün olacağını belirtti.
Öğretmenliğin diğer bütün mesleklerin üstünde olduğunu vurgulayan Ayhan, "Öğretmenler, milli eğitim davamızın yılmaz, yorulmaz emekçileri, cahilin değil cehaletin düşmanı, ilim ve irfan ordusunun neferleri, eğitimin temel taşı, çocukların can yoldaşıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise öğretmenliğin, dünyanın her yerinde en itibarlı meslekler arasında yer aldığını belirtti.
Öğretmenliğin, yeni nesillere adanmış bir hayat olduğunu aktaran Yıldız, "Öğretmen olmanın kutsallığı hiçbir şeyle ölçülemez. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun varlığı, milletimize daima güven vermektedir. Ülkemizi müreffeh milletler seviyesine çıkarmak kıymetli öğretmenlerimizin fedakar çalışmaları sayesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de eğitimin temel taşı olan öğretmenlerin geleceğin inşasında önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, fedakarlık içerisinde geleceğin teminatı çocukları yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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