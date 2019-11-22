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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:1224 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Kendirli, mesajında, bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu anımsattı.
Geleceğe yön verecek olan gençlerin yaşamlarının en önemli kısmının eğitim ve öğretim hayatları olduğunu vurgulayan Kendirli, "Başımızın tacı olan öğretmenlerimiz, her yerde koşul ve zorluk tanımaksızın ifa ettikleri kutsal görevleriyle kıymetlerini her zaman müstesna yerde korumaktadırlar. Fedakarca görevlerini yapan öğretmenlerimizin çocuklara verdikleri emek çok büyüktür. Başta görev başında şehit düşenler olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Öğretmenler Gününü tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İlhan ise geçmişten bugüne, eğitim, bilim, sanat, sağlık ve daha bir çok alanda edinilen bilgi birikiminde, nitelikli bireylerin yetişmesinde özveri ile mesleklerini icra eden öğretmenlerin emek ve çabalarının çok büyük olduğunu kaydetti.
Her koşul ve durumda bir toplumun gelişmesi ve ilerleyişinin iyi yetişen nesillerle mümkün olacağı, medeni bir toplumun inşasında öğretmenlerin büyük payının olduğunu vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:
"Eğitim sistemininde, öğrenci ve öğretmenlerin uygulamalarında yapılan değişiklikler, yanlış eğitim politikaları çeşitli sorunlarda ortaya çıkarmıştır. Ülkenin ve dolayısıyla toplumun gelişmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim alanındaki ilerleyişin devam edeceğine olan inançla dünyadaki gelişimle birlikte bilim ile teknolojinin katkıları çerçevesinde, topluma nitelikli yetişen bireyler kazandıracak tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım."

AK Parti, Kendirli, Güncel

Kaynak: AA

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