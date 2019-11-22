24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Pekmez, mesajında, milli ve manevi değerlerin teminatı, gelecek nesillerin yetiştirilmesinoktasında yılmadan yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan, ilim veirfan ordusunun neferleri fedakar öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Zengin ve derin bir kültüre sahip olan Türkiye
'nin çağdaş uygarlık düzeyineerişmesinde en büyük görevin öğretmenlerde olduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"Bu uğurda gecegündüz demeden ülkemizin her köşesinde en kıymetli varlıklarımız olançocuklarımızı modern ilmin bütün gerekleriyle yetiştiren ve onları yüksek irade,şuur ve muhakeme gücüyle donatan, en zor koşullarda dahi hizmet aşkıyladolu olan bütün öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayıçok şey borçluyuz. Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öneçıkan bütün değerlerinde bir çömlek ustasının testide bıraktığı iz gibiöğretmenlerimizden de izler vardır. Nasıl ki Osman Gazi'yi Şeyh Edebali, yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, Allah'ınizniyle yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine deyine öğretmenlerimiz vesile olacaktır."