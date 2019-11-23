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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:3224 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
CHP Milletvekili Vecdi , 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gündoğdu, mesajında, milletleri kurtaranların öğretmenler olduğunu belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak
öğretmenlerdir" veciz sözünün öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere karşı yaklaşımın temeli olması gerektiğini bildiren Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:
"Eğitimin, ulusları yücelten faktör olduğunun bilincinde olan öğretmenler, Başöğretmen'in direktifleri doğrultusunda, görevlerini fedakarca yapmışlar ve yapmaktadırlar.
Ülkemizi yüceltmenin, çağdaş uygarlık seviyesine gelmemiz için tek çıkar yolun, Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkı bağlı kalınarak, onun yolunu izlemek olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Tüm sıkıntılarına rağmen adeta bir kandil gibi kendini tüketerek çocuklarımıza, gençlerimize ışık saçan, bilimi ve insanlığı öne alarak geleceğimizi şekillendiren vefakar, saygıdeğer tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, saygılarımı sunuyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Gündoğdu, Güncel

Kaynak: AA

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