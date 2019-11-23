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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:4224 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
AK Parti Yelda Erol Gökcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gökcan mesajında, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmada en büyük güvence olan gençlerin geleceğe hazırlanmalarında önemli rol oynayan öğretmenlere şükranlarını sundu.
Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimciler olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyen Gökcan, şunları kaydetti:
"Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki bizler, eğitim öğretimi öteden beri en öncelikli konularımız arasında telakki ediyoruz. Ülkemiz özellikle son 17 yıllık dönemde, yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle eğitim alanında önemli atılımlar yapmıştır. Öğretmenlerimizin de desteği ile ulaştığımız seviyeyi korumaya, eğitimde kaliteyi daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."
Gökcan, özlük haklarında iyileştirmeler yapmayı önemsedikleri öğretmenlerin, huzur ve güven ortamında mesleklerini en güzel şekilde icra etmeyi sürdüreceklerine inandığına işaret etti.
Öğretmenlerin kutsal olduğu kadar sorumluluğu da yüksek bir mesleği icra ettiğine dikkati çeken Gökcan, "Sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yeryüzü Cenneti Muğla'mız ve Türkiye'mizin her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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