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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:5824 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
Valisi İsmail Ustaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, geleceğin güçlü 'sinin temellerinin atılmasında en kritik görevde bulunan, yarınların teminatı çocukların zihnen ve bedenen en sağlıklı şekilde yetişebilmesini amaç edinen öğretmenlerin ve eğitim camiasının tüm cefakar mensuplarına övgülerin az, haklarını teslim çabalarının ise kifayetsiz kalacağını belirtti.
Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın "oku" emri ile nazil olmaya başlamasının, mukaddes dinde öğrenmeye ve öğretmeye verilen önemi açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, kutsallığı tartışılmayacak öğretmenlik mesleği hem inancımızın yeni kuşaklara doğru ve eksiksiz aktarılmasında hem kültür ve medeniyetimizin sonsuza kadar yaşatılmasında hem de ilim ve irfanın çağın gerektirdiği şekilde öğretilmesinde kritik önem taşımaktadır. Tüm bu sürece, aziz milletimize vatanımızın dört bir köşesinde hizmet ederek hayat ve yön veren öğretmenlerimiz, Türkiye'mizin aydınlık yarınlarını hazırlarken inanıyorum ki çocuklarımıza her daim sevgi diliyle, engin hoşgörüyle ve fedakarlıkla yaklaşacaktır."
Ustaoğlu, bu sayede toplumun, hayatın her alanında başarılı, özgür düşünen ve karar verebilen, yeniliğe açık, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerleri oturmuş, demokrasiye bağlı bireylerden oluşacağının altını çizerek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Şehit öğretmenleri ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmetle anan Ustaoğlu, halen görev ifa eden eğitim neferlerine de sağlık ve başarı diledi.

Türkiye, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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