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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri, mahallelerinde görevli öğretmenlere sürpriz yaptı.

23.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:0624 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
'ın ilçesindeki Mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri, mahallelerinde görevli öğretmenlere sürpriz yaptı.
Mahalledeki öğrenciler ve veliler yöresel kıyafetleriyle okul bahçesinde öğretmenlerin servisle gelmesini bekledi.
Öğretmenler okul girişinde karanfillerle karşıladı.
Mesleği süresince ilk defa böyle güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Bilge Uysal Turgut, "Öğrencileri ve velilerimizin yapmış olduğu sürpriz gerçekten bizi onure etti. Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum ve köy halkı ile öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın da gününü kutluyorum." dedi.
Tolga Turgut ise kendileri için özel olan böyle bir günde özellikle mahalleli ve öğrencileri tarafından hatırlanmanın mutluluğunu ve gururunu taşıdıklarını aktardı.
Ulupamir mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar da başta ilk öğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek, mahalle halkına duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Ulupamir, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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