Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, atanamayan öğretmenleri en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması çağrısında bulundu.

23.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:3424 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
DSP Genel Başkanı Önder , atanamayan öğretmenleri en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması çağrısında bulundu.
Aksakal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, geleceğin umudu çocukların yetişmesindeki en büyük güvence olan eğitimcilere saygı sundu.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En büyük zaferler eğitim ordusuyla gerçekleşen zaferlerdir. Bir milleti kurtarabilenler yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözünü anımsatan Aksakal, öğretmenlerin bugünü değil, geleceği inşa ettiğini vurguladı.
Aksakal, milli birlik ve beraberliğin, ulusal bütünlüğün ve Cumhuriyetin değerini bilen nesiller yetiştirmenin, bu uğurda mücadele etmenin en saygın görevi ifa etmek olduğunu kaydetti.
Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Aksakal, "Görevleri başında şehit olan eğitimcilerimiz başta olmak üzere, yaşamlarını yitiren tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler temenni ediyorum. Atanamayan öğretmenlerimizi en kısa zamanda öğrencileriyle kavuşturacak planlı ve adil bir sistemin inşası için gerekli adımların ivedilikle atılması için yetkililere çağrı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Aksakal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05 Kayseri uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
18:05 Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı
18:04 Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu
18:03 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
18:03 197 çocuğa kışlık giysi yardımı
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:05:44