24 Kasım Öğretmenler Günü Patnos'ta Coşkuyla Kutlandı

Ağrı'nın Patnos İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akşam programı Urartu Düğün Salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat TOY tarafından yapıldı. Emekli öğretmenler ve yeni göreve başlayan öğretmenler adına konuşmalar yapıldı.Patnos Belediye BaşkanıCem Afşin AKBAY tarafından 800 öğretmene yemek verildi. Patnos Müzik Öğretmenleri tarafından oluşturulan müzik grubu güzel bir sunum yaptı. Yeni göreve başlayan öğretmenler, yemin töreni merasimi ile yemin ettiler.