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24 Kasım Öğretmenler Günü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı

İstanbul'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

24.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:2624 Kasım Öğretmenler Günü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

İstanbul'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan çelenk sunumu sonrası, İstanbul genelinde okullar arası yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan Zeynep Kübra Acar ve Göknur Özel, şiir ve kompozisyonlarını okudu. Daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan öğretmen ve öğrencilerin toplu fotoğraf çektirmesinin ardından tören sonlandırıldı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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