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"24 Kasım Öğretmenler Günü" Tunceli'de düzenlenen törenle kutlandı

Tunceli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

25.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:00
'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.
İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edilen programda öğrenciler günün önemine ilişkin şiirler okudu.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirten Ekmekci, "Öğretmenlik gücünü sevgiden ve vefakarlıktan alan bir meslektir, anlatılmaz yaşanır bir aşktır. Bizlerin gönlünde tohum olup çocuklarımızın gözlerinde filizlenen bir aşktır. Aslında söylenecek çok şey var. Sizler, bizler hep birlikte bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz, hakkınız ödenemez." dedi.
Program minik öğrencilerin gösterileri ve öğretmenler korosunun müzik dinletisi ile sona erdi.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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