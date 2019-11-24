24 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Hatayspor
- İstanbulspor
16.30 Osmanlıspor - Adana Demirspor
16.30 Ekol Göz Menemenspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor - Altay
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Club Brugge maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Espanyol - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
14.15 Groningen - Feyenoord (Orkun Kökçü)
16.30 RKC Waalwijk - Emmen (Ferhat Görgülü)
16.30 Admira - Austria Wien (Sinan Bakış, Tarkan Serbest)
16.30 Arsenal Tula - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Roma - Brescia (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Mert Çetin, Cengiz Ünder)
17.00 Sassuolo - Lazio (Mert Müldür)
18.45 Sparta Rotterdam - Vitesse (Halil İbrahim Dervişoğlu)
20.30 Villarreal - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
23.00 Real Valladolid - Sevilla (Enes Ünal)
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ
İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - OGM Ormanspor
17.30 Sigortam.Net İTÜ BB - Frutti Extra Bursaspor
20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Birevim Elazığ İl Özel İdare
17.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
17.30 PTT - Fenerbahçe Opet
AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Bld.
15.00 Halkbank - Arhavi Voleybol
15.30 Tokat Bld. Plevne - İstanbul BBSK
16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Spor Toto