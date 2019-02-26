24 Kişini Öldüğü Faciada Midibüs Sahibine 10 Yıl Hapis Cezası (1)

İZMİR'den Muğla
'nın Marmaris
ilçesine, 'Anneler Günü
' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi
'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, minibüs sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ı 10 yıl hapse çarptırıken, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan
beraat etti. - Muğla
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Kaynak: DHA