24 Mart 2019 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/turkiye-yi-kasip-kavuran-natalia-oreiro-da-putin-11871236-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/turkiye-yi-kasip-kavuran-guzelden-putin-e_11871236_50_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum</span> </a></li><li><a href='/kilicdaroglu-nun-idam-edilmesini-ifade-eden-11871202-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/kilicdaroglu-asilsin-diyen-akit-tv-muhabiri_11871202_67_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kılıçdaroğlu'nun İdam Edilmesini İsteyen Akit Muhabiri Mehmet Özmen, Kovuldu!</span> </a></li><li><a href='/transparan-kiyafetiyle-elestirilen-deniz-seki-11871180-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/sahneye-ciplak-ciktigi-iddia-edilen-deniz-seki_11871180_6_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Transparan Kıyafetiyle Eleştirilen Deniz Seki, İsyan Etti!</span> </a></li><li><a href='/hande-ercel-in-makyajsiz-hali-sosyal-medyada-11871154-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/hande-ercel-in-makyajsiz-hali-sosyal-medyada_11871154_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hande Erçel'in Makyajsız Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-dan-ayasofya-karari-11871120-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/cumhurbaskani-erdogan-dan-ayasofya-karari_11871120_8_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: Adını Ayasofya Cami Yaparak Müze Sıfatından Çıkarabiliriz</span> </a></li><li><a href='/denizli-deki-tarihi-okul-alev-alev-yandi-11871098-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/1928-yilinda-yapilmisti-tarihi-okul-alev-alev_11871098_10_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı!</span> </a></li><li><a href='/otel-sahibi-olan-nusret-gokce-nin-ilk-isi-bakin-11871083-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/otel-sahibi-olan-nusret-gokce-nin-ilk-isi-bakin_11871083_79_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Otel Sahibi Olan Nusret Gökçe'nin İlk İşi Bakın Ne Oldu!</span> </a></li><li><a href='/asik-oldugunu-itiraf-eden-didem-soydan-dan-11871067-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/asik-oldugunu-itiraf-eden-didem-den-sasirtan_11871067_71_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Aşık Olduğunu İtiraf Eden Didem Soydan'dan Şaşırtan Mesaj!</span> </a></li><li><a href='/norvec-aciklarinda-mahsur-kalan-kruvaziyer-gemisi-11870984-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/yeni-goruntuler-ortaya-cikti-dev-dalgalar_11870984_30_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!</span> </a></li><li><a href='/abd-baskani-trump-skandal-karari-yarin-imzaliyor-11870974-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/trump-skandal-karari-yarin-imzaliyor_11870974_32_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor</span> </a></li><li><a href='/yapimci-gani-mujde-ye-hirsizlik-soku-11870924-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/unlu-yapimci-gani-mujde-ye-hirsizlik-soku_11870924_5_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yapımcı Gani Müjde'nin 5 Katlı Binasına Hırsız Girdi</span> </a></li><li><a href='/ata-demirer-in-taytli-fotografi-sosyal-medyada-11870868-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/ata-demirer-in-taytli-fotografi-sosyal-medyada_11870868_92_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Ata Demirer'in Taytlı Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu</span> </a></li><li><a href='/kocasini-3-haftalik-bebeginden-kiskanip-11870752-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/kocasini-3-haftalik-bebeginden-kiskanip_11870752_11_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti</span> </a></li><li><a href='/dunya-kupasi-na-yetisemem-diyen-burak-yilmaz-a-11870740-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/basin-toplantisina-damga-vuran-espri-yetisirsin_11870740_76_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>'Dünya Kupası'na Yetişemem' Diyen Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten Esprili Yanıt!</span> </a></li><li><a href='/hamdi-alkan-in-kizi-zeynep-alkan-cesur-dansiyla-11870602-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/hamdi-alkan-in-kizi-cesur-dansiyla-takipcilerine_11870602_70_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep Alkan Cesur Dansıyla Kendine Hayran Bıraktı!</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-istanbul-projelerini-tek-11870508-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/cumhurbaskani-erdogan-istanbul-icin-tek-tek_11870508_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı</span> </a></li><li><a href='/galatasarayli-genc-futbolcu-beknaz-almazbekov-dan-11870498-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/galatasaray-in-genc-futbolcusundan-alkis-alan_11870498_82_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği</span> </a></li><li><a href='/erdogan-doviz-toplayin-diyenler-secimden-sonra-11870460-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/hepinizin-kimligini-biliyoruz-secimden-sonra_11870460_73_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek</span> </a></li><li><a href='/guzel-oyuncu-ceyda-dumenci-hastaneye-kaldirildi-11870433-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/durumu-agir-olan-ceyda-dumenci-hastaneye_11870433_30_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Güzel Oyuncu Ceyda Düvenci, Hastaneye Kaldırıldı!</span> </a></li><li><a href='/manken-ece-sukan-sevgilisi-ugur-guven-le-samimi-11870415-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/sevgilisi-unlu-mankenin-saatlerce-yuzunu-sevdi_11870415_22_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Manken Ece Sükan, Sevgilisi Uğur Güven'le Samimi Bir Şekilde Görüntülendi</span> </a></li><li><a href='/imamoglu-yenikapi-mitingi-duzenlendigi-esnada-11870408-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/yenikapi-mitingi-duzenlendigi-esnada-bombayi_11870408_99_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-da-taraftarin-sevgilisi-fernando-11870336-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/galatasaray-da-bir-devir-kapaniyor-iste-yeni_11870336_79_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!</span> </a></li><li><a href='/podyumlarin-aranan-guzeli-sebnem-schaefer-dan-11870270-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/sebnem-schaefer-dan-ilginc-cikis-erkekleri_11870270_17_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum</span> </a></li><li><a href='/cumhurbaskani-erdogan-yenikapi-mitinginde-11870245-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/istanbul-da-tarihi-miting-erdogan-alandaki-kisi_11870245_40_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı</span> </a></li><li><a href='/fenerbahce-nin-genc-oyuncusu-oguz-kagan-guctekin-11870171-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/ersun-yanal-in-yeni-prensi-idmana-damga-vurdu_11870171_12_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü Maçında İlk 11'de Sahaya Çıkacak</span> </a></li><li><a href='/mhp-lideri-bahceli-yenikapi-mitinginde-konusuyor-11870154-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/yenikapi-dan-hdp-es-genel-baskani-ni-topa-tuttu_11870154_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı'na Zehir Zemberek Sözler: Bu Beyanat Alçaklıktır</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-hazirlik-macinda-umraniyespor-u-3-2-11870146-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/galatasaray-dan-gollu-prova_11870146_11_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi</span> </a></li><li><a href='/belcika-turkiye-macini-birakip-hamburger-yemeye-11870122-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/eden-hazard-dan-turkiye-itirafi-aptallik-ettim_11870122_84_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf</span> </a></li><li><a href='/binali-yildirim-yenikapi-mitinginde-konusuyor-11870100-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/yenikapi-da-tarihi-miting-yildirim-alani_11870100_60_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!</span> </a></li><li><a href='/musluman-olan-dunyaca-unlu-sarkici-della-miles-11870083-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/musluman-olan-dunyaca-unlu-sarkicidan-aciklama_11870083_86_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Müslüman Olan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles: Aldığım Karar Beni Huzura Kavuşturdu</span> </a></li><li><a href='/erdogan-yenikapi-miting-alanina-geldi-fonda-11870069-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/erdogan-miting-alanina-cok-sevdigi-sarkiyla_11870069_91_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı</span> </a></li><li><a href='/tansur-ciller-cumhur-ittifaki-nin-yenikapi-daki-11870052-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/surpriz-isim-yenikapi-da-alana-bahceli-ve_11870052_2_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi</span> </a></li><li><a href='/metin-akpinar-dan-duygulandiran-zeki-alasya-11869974-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/metin-akpinar-dan-duygulandiran-sozler_11869974_25_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Metin Akpınar'dan Duygulandıran Zeki Alasya Açıklaması: Rüyalarıma Giriyor</span> </a></li><li><a href='/fenerbahce-de-nabil-dirar-a-kaptanlik-verilecek-11869908-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/ligin-ilk-yarisinda-kadro-disiydi-onumuzdeki_11869908_26_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek</span> </a></li><li><a href='/chp-nin-31-mart-yerel-secimleri-icin-hazirladigi-11869862-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/kilicdaroglu-ceketini-cikarip-ise-koyuluyor_11869862_80_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı</span> </a></li><li><a href='/cesur-paylasimlariyla-olay-olan-didem-soydan-11869837-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/cesur-model-didem-asik-oldugunu-duyurdu_11869837_79_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Cesur Paylaşımlarıyla Olay Olan Didem Soydan, Birine Aşık Olduğunu İtiraf Etti</span> </a></li><li><a href='/galatasaray-yonetim-kurulu-uyelerinden-ibra-yorumu-11869812-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/galatasaray-yonetim-kurulu-uyelerinden-ibra_11869812_51_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray Yönetim Kurulu Üyelerinden İbra Yorumu</span> </a></li><li><a href='/kizina-sinirlenen-baba-evinin-catisina-cikti-11869800-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/evinin-catisina-cikti-nedenini-duyan_11869800_39_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı</span> </a></li><li><a href='/mustafa-cengiz-karari-alkislayan-abdurrahim-11869798-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/abdurrahim-albayrak-a-mudahale-bu-hareket-genel_11869798_7_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Mustafa Cengiz, Kararı Alkışlayan Abdurrahim Albayrak'ı Engelledi</span> </a></li><li><a href='/a-milli-futbol-takimi-nin-rakibi-moldova-11869784-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/03/24/a-millilerin-rakibi-moldova-zorlu-mac-sifresiz_11869784_35_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>A Milli Futbol Takımının Moldova Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?</span> </a></li></ul>