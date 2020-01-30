24 Metrelik elektrikli otobüsler test ediliyor

Proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsünden uygunluk belgesini alan 24 metrelik yüksek yolcu kapasiteli elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandı. Bu doğrultuda elektrikli otobüs için Şehir Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesine kadar test sürüşü gerçekleştirildi. 24 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin en kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde başlatılan ulaşımda dönüşüm hamlesi kapsamında Manisa toplu taşıma sistemine entegre edilen çevre dostu elektrikli otobüsler geçtiğimiz yıl Manisalıların hizmetine sunuldu. 20 adet 18 metrelik, 2 adet 24 metrelik otobüslerden oluşan Elektrikli otobüs projesi kapsamında 18'er metrelik otobüsler yaklaşık 1 senedir Manisalılar hizmet veriyor. 24 metrelik olan yüksek yolcu kapasiteli elektrikli otobüsler ise Türk Standartları Enstitüsünden uygunluk belgesini almalarının ardından test sürüşlerine başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün'ün de yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında 24 metrelik elektrikli otobüsün, Şehir Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesine kadar test sürüşü gerçekleştirildi. Kampüs girişinde elektrikli otobüs Celal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve öğretim görevlileri tarafından karşılandı.

Başkan Ergün'e Teşekkür Etti

Elektrikli otobüslerin öğrencilerin kampüsteki yaşam konforlarının arttırılması noktasına katkıda bulunacağını belirten CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, " Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün destek ve tensipleriyle okulumuza gerçekten bir kampus havası kazandıracak, çocuklarımızın ulaşım sorununa bir nebze çözüm üretecek elektrikli araçların kampüse girmesine izin vermesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Ataç ve beraberindekiler daha sonra 24 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne kampus içerisinde eşlik etti.

Test Sürüşüne Öğrenciler De Eşlik Etti

Celal Bayar Üniversitesi İlhan Varank Yerleşkesinden bulunan öğrencileri de alarak belirlenen güzergahta test sürüşüne devam eden elektrikli otobüs, test sürüşünü Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan elektrikli otobüs şarj istasyonunda tamamladı. Elektrikli otobüsün kampus hattında çalışacak olmasının hem ulaşım noktasındaki sorunlarının çözülmesine hem de çevreye sağlayacağı katkı nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. 24 metre uzunluğundaki elektrikli otobüslerin en kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanıyor.