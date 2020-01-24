24 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Top 10 02:45 TFF 1. Lig Top 10 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 05:45 Süper Lig Top 10 05:45 TFF 1. Lig Top 10 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 10:30 Dünden Bugüne 11:00 Taraftar 11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 Maç Saati 15:30 Özel Röportaj 16:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:30 TFF 1. Lig Top 10 17:30 Haftanın Öyküleri 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Haftanın Öyküleri 18:00 Taraftar 19:00 Taraftar 19:15 Süper Lig Top 10 19:30 Maç Önü 20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep 20:45 Devre Arası 21:00 Gençlerbirliği - Gaziantep 21:15 Devre Arası 22:30 Süper Lig Maç Sonu 23:30 Taraftar