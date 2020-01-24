24 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Gece Haberleri 01:00 Gece Haberleri 01:15 Gece Görüşü 04:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 07:48 Afiş 08:00 Güne Merhaba 09:00 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 12:40 Davos 2020 Özel 13:00 Gündem 13 14:00 Bugün 15:40 Davos 2020 Özel 16:00 Günlük 16:35 Her Şeyden Önce 17:00 Günlük 17:30 Spor 17:45 Günün Ekonomisi 18:00 Haber 21:00 Akıl Çemberi