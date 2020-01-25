24 Ocak 2020 Haberleri

Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı Meteoroloji'den Elazığ'daki deprem sonrası aşırı soğuk ve don uyarısı yapıldı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Elazığ'daki şiddetli depremin ardından ilk kareler Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 15'e yükseldi Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir Elazığ depremi ile ilgili uzmanlardan ilk değerlendirme: Yer kabuğu kırılmış olabilir Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaş böyle hastaneye yetiştirildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Korkulacak bir duyum almadık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elazığ Sivrice'de 4-5 yıkık bina var, can kaybı söz konusu değil Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek MasterChef Türkiye yarışmacısı Eda, 5 yıllık hayali olan kafeyi açtı UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran 'Sivas'ı çekme' sözlerine açıklık getirdi Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Taner Ölmez yalanladı, Ece Çeşmioğlu doğruladı! Ünlü çift evleniyor Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Kimse Bilmez'in yıldızları Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya ilk kez el ele görüntülendi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası taraftarlar yönetimi istifaya davet etti Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi Dört akademisyeni tabancayla vurarak öldüren sanık: Ben masumum, karıncayı bile incitemem Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu