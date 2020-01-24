24 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:15 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti 02:15 Yıllar Sonra 03:45 Afili Aşk 06:15 Akasya Durağı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 12:30 Gelinim Mutfakta 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Arka Sokaklar