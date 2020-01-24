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24 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

24 Ocak 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

24.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 06:4524 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

03:25 Süper Lig Özetler

03:55 TFF 1. Lig Özetler

04:25 Spor Kitaplığı

04:30 İngiltere Premier Lig Goller

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:05 Avrupa Yolunda

05:30 Takvim Yaprakları

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 İngiltere Premier Lig Goller

05:50 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 TFF 1. Lig Goller

11:00 Spor Manşet

12:25 Lig Raporu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

18:20 Süper Lig Goller

18:30 Lig Raporu

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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