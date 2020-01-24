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24 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

24 Ocak 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

24.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 06:4524 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Sen de Yap

03:40 Galip Derviş

04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Annem

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Galip Derviş


Galip Derviş, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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