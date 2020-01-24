Haberler » Spor » 24 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi - Spor

24 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çektiZeynel Fırat Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladıkDeniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor" Sivassporlu Hakan Arslan: Liderliğin tesadüf olmadığını gösterdik"Bütün Anadolu...

24.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:2424 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti

Zeynel Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladık

Deniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı

"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor"

Sivassporlu Hakan Arslan: Liderliğin tesadüf olmadığını gösterdik

"Bütün Anadolu bizi destekliyor"

"Şampiyonluğun adayıyız"

"Stresi altımızdaki takımlar yaşayacak, biz keyfine bakacağız"

Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de mücadele edecek Can Öncü, "Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım" dedi.

SÜPER LİG

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Akhisarspor - Bursaspor

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

15.00 Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan

23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Halkbank - Bursa B.Şehir Bld.

AVRUPA LİGLERİ

22.45 Brescia - Milan (Hakan Çalhanoğlu)



Hakan Arslan, Fırat, LGS, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:50  Kadınlar voleybolda derbi heyecanı
10:44  Milli motosikletçi Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
10:42  Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın değil, Tayfun Korkut oldu
10:37  Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu
10:37  Başkan Uysal: " Spor anlayışını değiştiriyoruz"
24.01.2020 10:53:49