24 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çekti
Zeynel Fırat Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladık
Deniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı
"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor"
Sivassporlu Hakan Arslan: Liderliğin tesadüf olmadığını gösterdik
"Bütün Anadolu bizi destekliyor"
"Şampiyonluğun adayıyız"
"Stresi altımızdaki takımlar yaşayacak, biz keyfine bakacağız"
Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım
Dünya Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de mücadele edecek Can Öncü, "Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım" dedi.
SÜPER LİG
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Akhisarspor - Bursaspor
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15.00 Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak.
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
15.00 Halkbank - Bursa B.Şehir Bld.
AVRUPA LİGLERİ
22.45 Brescia - Milan (Hakan Çalhanoğlu)