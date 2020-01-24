24 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF,SÜKUNET,YÜCETEPE sk/ MAVİGÖL mah AKŞİT,CEYDA,DAĞDELEN,ERTÜRK,GÜLİŞAN,PEKER,TAHİR,TÜRKAN,YEŞİL YALI,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315169)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK,GÜLFİDAN,GÜZÜN ÇIKMAZI,HALK ,KARAKAYA,KARAKOÇAN ÇIKMAZI,KARBEYAZ ÇIKMAZI,KARINCA ÇIKMAZI,KASAP ÇIKMAZI,NURHAYAT ÇIKMAZI,ORKİDE,PAMUK,SAMET sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315232)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1.,10.CD,4,9.CD,AKASYA.,AKZAMBAK,BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GECE SEFASI ÇIKMAZI,GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI,MANOLYA*-,PAZI ÇIKMAZI,REYHAN.,TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,ÇAM.,ÇINAR. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314146)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2.,AYAZMA,BALABAN ÇIKMAZI,CAMİ ARKASI.,CEYHAN.,DÖNMEZ,KUMKÖY,NİŞANCI ÇIKMAZI,SEYHAN,SOĞUKSU ,TOPÇU.,ZEKERİYAKÖY,ÖZBALABAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314147)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992.,1993.,1994.,1995.,1997.,ŞEHİTLER sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315268)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKŞEMSETTİN,ALİ FUAT BAŞGİL,GÖKTÜRK,MOR MENEKŞE,PİLOT,ÖZGECAN,İLKNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314904)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAMZE,GÜL,ÇEMEN,İKBAL,İKBAL ALT sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314186)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT,AYŞEGÜL,AZAD,CEVİZ,DOLGUN,DİNÇ,FUAR,FİLİZ,GAMZE,GÜLAÇAN,GÜLVEREN,GÜLİSTAN,KOZLU,UYSAL,ŞEKERPARE sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314952)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU,1.ÇAYIR,1.ÇİMEN,19 MAYIS,2.BURCU,2.FİDAN,2.YONCA,23 NİSAN,AKARBAŞI,ATATÜRK,DAR YOKUŞU,GÜZELCE,HAŞMET,KAPTAN,KEKİK,KIR YOKUŞU,NURDAN,TEKSEN,TEKİN,TUNCA,ÖMÜR,ŞEN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315008)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1005.,1008.,1022.,1026.,1027.,1029.,1030.,1031.,1032.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316031)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN,ZAĞANOS PAŞA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315247)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE,HARBİYE sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315250)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU,DEDEPAŞA,EMİN ALİ YAŞİN,FINDIKZADE,GUREBA HASTANESİ,KARAKEÇİLİ,KARAKOYUNLU,LÜTUFPAŞA,MOLLA GÜRANİ,NAKİBU'L-EŞRAF,OĞUZHAN,SARAY HAMAMI,SELİM SABİT,TURGUT ÖZAL MİLLET,UYGAR,YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ,ÇAĞANAK,İBRAHİM MÜTEFERRİKA,ŞAKRAK,ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk/ ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311604)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk/ GAZİ mah 1372.,1380.,1381.,1382.,1384/3.,1384/4.,1412.,1413.,1414.,1414/1.,1415.,1416.,1416/1.,1417.,1417/1.,1417/2.,1418.,1418/1.,1419.,1420.,1421.,1421/1.,1422.,1422/1.,1423/1.,1425.,KIBRIS,İSMETPAŞA sk/ YUNUS EMRE mah 1383.,1383/1.,1384.,1384/1.,1384/2.,1385.,1386.,1386/1.,1387.,1387/1.,1387/2.,1388.,1388/1.,1389.,1389/1.,1390.,1391.,1392.,1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ,GAZİ CEBECİ,KIBRIS,İSMETPAŞA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315999)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MERİÇ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316084)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ,MAHMUTBEY,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MEHMET AKİF ERSOY,MERİÇ,NİL,SAKARYA ,İNCESU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316086)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BOZDAĞ,CANDARLI,DEMİRCİ,DERYADİL,GEDİZ,GÜLDÜNYA,GÜNEŞLİ,KARLI,KIRCI,MEHTER,MEŞRUTİYET,PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK,PİRİNÇ,SANAYİ,SULUKUYU,TUNÇ,ÇAKIL,İNCİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319382)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893.,894.,895.,896.,897.,898.,899.,940.,OSMAN GAZİ,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317009)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992.,1993.,1995.,2002.,2004.,2005.,FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885.,886.,887.,890.,915.,916.,917.,918.,919.,920.,921.,922.,923.,924.,930.,FATİH,ÇARŞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317008)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL,ADA,AKDENİZ,AKGÜL,AKPINAR,ALPARSLAN,ARABAYOLU,BAYRAK,CEMRE,DUYGU,GONCALAR,GÜLCE,KİREÇBURNU CAMİ,MEHMET ÇIKMAZI,NİDA,PROF. DR. AYKUT BARKA,RAİF BEY,SADE,SEFARET,TABYALAR,ÜLKER,ŞİRİNOĞLU sk/ TARABYA mah ACARLAR,ARABAYOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319320)