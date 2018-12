24 Ölümlü Kazada Karar 26 Şubat'ta Verilecek

Muğla Sakartepe rampasında Anneler Günü'nde 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın 4'üncü duruşması Muğla'da görüldü. Duruşmada sanık Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına ve karar duruşmasının 26 Şubat'ta yapılmasına karar verildi.

2017 Mayıs ayında Anneler Günü etkinliği için İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e giderken Muğla Sakartepe rampasında meydana gelen kazada 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası araç sahibi tutuklanmış, turu organize ettikleri ileri sürülen iki kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Davanın 4'üncü duruşması bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Sanık avukatından fren sertleşmesi iddiası

Sanık avukatı Mustafa Cihad Eker ise, "Müvekkilim bu aracı 2013 yılında almış. Araç 2002 model 11 yaşında bir araç. Bu aracı yolcu taşımacılığı için aldığından almadan önce kontrollerini yaptırmış. Araç Tüvtürk'ten her yıl muayeneden geçiyor. Araçta ufak tefek eksiklikler hariç aracın fren sisteminde bir sıkıntı tespit edilmemiş. Aradan 5-6 geçtikten sonra bu kaza meydana geliyor. Biz elimizdeki mevcut tanık ifadeleri ve görüntüleri incelediğimizde aracın kaza öncesi fren lambalarının yanmadığını görüyoruz. Ayrıca araç çok süratli. İki şey söz konusu. ya şoför frene basmadı, fakat

frene basmaması mümkün değil. Çünkü tanık ifadelerinde frene basmaya çalıştığını, eliyle dizini ittirdiği söyleniyor.

Biz ikinci ihtimal olan fren sertleşmesi olduğunu iddia ediyoruz" dedi.

Eker açıklamasının devamında ise, "Fren sertleşmesi olduğu takdirde fren pedalı basmayacaktır. Fren devreye girmediğinden otobüsün fren lambaları yanmayacaktır. Araç üzerinde yapılan incelemede fren balatalarının ısınma nedeniyle kııştığı söyleniyor. Bu bizim iddiamızı doğruluyor. Şoför frene gereksiz yüklendiği için fren sertleşmesine neden oldu ve bu kaza bu nedenle meydana gelmiştir." diye konuştu.

"Bu aracı sat, eski dedim"

Kazada eşini kaybeden ve kızı yaralı olarak kurtulan Mehmet Akif Namlıakan tutuklu yargılanan araç sahibini tanıdığını söyleyerek, "Bahse konu olan aracı bizzat ben kendim kullandım. Aracın fren sisteminin eski olduğunu biliyorum. Aracın sahibine de bu aracın eski olduğunu, aracın yorgun olduğunu, bu aracı bir an önce elinden çıkarması gerektiğini söyledim. Araç sahibi ikinci bir araba aldı. Bu araç boşa çıkınca aracı kullanan kişiler belli olmamaya başladı. Kimi bulursa onu çıkartıyordu tura. Aracın şoförü hem bu aracı bilmiyordu, hem de yolu bilmiyordu. Servis şoförü. Dolayısıyla bu olayda çok fazla ihmal var" dedi.

Mahkeme sırasında söz alan sanık Bülent Çetindağ ise aracı satmasıyla ilgili kendisine Mehmet Akif Namlıakan tarafından bir şey söylenmediğini iddia etti.

Mahkeme araç sahibi Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına ve karar duruşmasının 28 Şubat'ta görülmesine karar verdi.