24. POMEM başvuru şartları belli oldu mu? POMEM sınav tarihi açıklandı mı?

24. POMEM sınav duyurusu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliği ile Güven Masası'na takviye için 2500 lisans mezunu kadın memur alınacağı açıklanmıştı. Dün yapılan duyuru ile Lisans mezunu 2.500 kadın Polis Memuru ilanına ilave olarak; önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru alımı yapılacağı belirtildi. Sınava girmek isteyen polis memuru bayan adaylar, POMEM başvuru şartları nedir, başvuru tarihi belli oldu mu, sınav ne zaman yapılacak şeklinde araştırmalar yapıyor.

POMEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Makamının talimatıyla hayata geçirilen "Güven Masası"uygulaması kapsamında başta Polis Merkezi Amirliklerimizde olmak üzere, benzer kapsamdaki diğer birimlerimizin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2.500 kadın, önlisans mezunu 500 kadın Polis Memuru adayı alınacağı ilan edilmiştir.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın Polis Memuru adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Polis Akademisi, 24. POMEM başvuru şartları, önbaşvuru tarihi ve sınav tarihlerini ileriki tarihlerde resmi siteden duyuracağını açıkladı. Daha önceki POMEM alımı sırasında istenilen başvuru şartları şu şekildedir;

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak, lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almış olmak, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan almış olmak."

POMEM'de eğitim görecek öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamada, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) NEDİR?

POMEM'lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.