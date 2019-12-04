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24 saat yol yardım hizmeti veriyor

24 saat yol yardım hizmeti veriyorAdapazarı'nda, 2 çocuk annesi Şükran Sernikli (47), 1 ay önce kurduğu oto kurtarıcı şirketiyle yolda kalanlara 24 saat hizmet veriyor.

04.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:11
24 saat yol yardım hizmeti veriyor
'nda, 2 çocuk annesi Şükran Sernikli (47), 1 ay önce kurduğu oto kurtarıcı şirketiyle yolda kalanlara 24 saat hizmet veriyor. Sernikli, Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar dedi.
İstanbul'da daha önce oto kurtarıcı firmasında uzun süre çalışan ve yöneticilik yapan Şükran Sernikli, 6 ay önce memleketi 'ya taşındı. 2 çocuk annesi Sernikli, yaklaşık 1 ay önce burada oto kurtarıcı şirketi kurdu. 4 oto kurtarıcı satın alan Sernikli, yolda kalanlara 24 saat hizmet vermeye başladı. Mesleğini memleketinde yapmaya karar verdiğini anlatan Şükran Sernikli, Tepkiler iyi, bir kadın olarak takdir ediliyorum. Hiç araç çekmeye gitmedim; ancak düşünmüyor değilim, yapamayacağım şey değil. 7 gün 24 saat hizmet veren bir şirketiz ve telefonumuz hep açık. Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar. Özellikle geceleri yolda kalan ya da il dışından bağlantılı arayan kadınlar oluyor. Benim araştırmalarıma göre, Türkiye genelinde 3 kadından 1'iyim ben. Firma genelinde yönetici olarak yani firma sahibi olarak Türkiye'de ilkim diye konuştu.
24 saat yol yardım hizmeti veriyor

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


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