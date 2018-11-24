24 Saatlik Yolculukla Gelen "Oyuncaklar" Yüz Güldürdü

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:15



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:15

Burdur'dan 24 saatlik yolculukla Erzurum'a gelen üniversite öğrencileri, kırsal kesimde yaşayan çocuklara "eğlenceli" vakit geçirmeleri amacıyla oyuncak dağıttı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdundan yapılan açıklamaya göre, TDV Burdur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, Erzurum'un Tortum ilçesi kırsalında yer alan İncedere Mahallesi'ndeki İncedere İlkokulunda eğitim gören çocuklar için "Gönül coğrafyamızın sınırlarını genişletmek" sloganıyla oyuncak kampanyası başlattı.Burdur'da başlatılan proje kapsamında, çocuklar için oyuncak toplayan 10 üniversite öğrencisi, ardından Burdur'dan kara yolu ile Ankara'ya geçti, buradan da trenle Erzurum'a gelip toplam 24 saatlik yolculuğun ardından İncedere İlkokuluna ulaştı.Okuldaki çocuklara getirdikleri oyuncakları dağıtıp gün boyunca onlarla eğlenceli vakit geçiren üniversiteliler, küçük öğrencilerin yüzünün gülmesini sağladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Erzurum Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Lokman Çakmak, TDV Burdur Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Hatice Büşra Kurt ve üniversite öğrencilerinin bir süre önce kendilerine İncedere İlkokulundaki çocuklara yardım etmek istediklerini söylediğini aktardı.Üniversite öğrencilerinin 24 saat yolculuğun ardından bu okula geldiğini dile getiren Çakmak, şöyle devam etti:"Üniversite öğrencilerinin Erzurum'a gelmeleri bizi gururlandırdı. İlkokulumuzda eğitim gören çocuklara oyuncak hediye ettiler. Allah böyle hizmet eden nesilleri eksik etmesin. Bu tür etkinlikler bu kadarıyla kalmayacak. TDV'ye ait yurtlarda 7 bin öğrenci var, öğrencilerimizle daha güzel projeler yapacağız.""Gönül coğrafyamızın sınırlarını genişletmek istiyoruz"Hatice Büşra Kurt ise projeyle gönül coğrafyalarının sınırlarını genişletmek istediklerini dile getirdi.Herkes tarafından çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımı yapıldığına işaret eden Kurt, "Biz kırsal kesimlerde yaşayan çocukların hayallerine ortak olmak istedik ve onlara oyuncak getirdik. Çocuklar çok mutlu ve biz de mutluluklarına ortak olduk. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Herkesi yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar iyilikler yoluna bekliyoruz." dedi.Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şükran Bulut da projenin amacının mutluluğun ulaşılamaz olmadığını ispat etmek olduğunu belirterek, "Oyuncakları götürdüğümüz çocuklardan projenin amacının mümkün olduğunu gördük. Çocuklar ile bir araya geldiğimizde gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde mutlu olduk." ifadelerini kullandı.