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24 saatte 30 kişinin öldüğü saldırıların ardından konuşan Trump: Nefretin ülkemizde yeri yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada "Nefretin ülkemizde yeri yok" dedi.

05.08.2019 08:51 24 saatte 30 kişinin öldüğü saldırıların ardından konuşan Trump: Nefretin ülkemizde yeri yok
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada "Nefretin ülkemizde yeri yok" dedi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde gazetecilere konuşan Trump, bu tür şiddet olaylarını engellemek için ne gibi önlemler alınabileceğine dair FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ile, Başsavcı William Barr ve kongre üyeleri ile görüştüğünü, pazartesi günü konuyla ilgili geniş bir açıklama yapacağını söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teksas, Ohio, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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