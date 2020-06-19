24 saattir kayıp olan Bünyamin, baygın bulundu

24 saattir kayıp olan Bünyamin, baygın bulunduBİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün hayvan otlatmak için evden çıkan ve akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan Bünyamin Bağcı (15), AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 24 saat sonra, dağlık alanda, baygın bulundu.

19.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:23
24 saattir kayıp olan Bünyamin, baygın bulundu
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün hayvan otlatmak için evden çıkan ve akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan Bünyamin Bağcı (15), AKUT ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 24 saat sonra, dağlık alanda, baygın bulundu. Bünyamin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İlçe merkezine 17 kilometre mesafedeki Elmasırtı köyünde, dün hayvan otlatmak için evden çıkan Bünyamin Bağcı, eve dönmedi. Ailesi, saat 19.30'dan itibaren haber alamadıkları Bünyamin'i bulmak için hayvanların bulunduğu alana gitti. Bünyamin'i burada da bulamayan ailesi şüphelenip, durumu jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine gelen jandarma ve AKUT ekipleri, Bünyamin'i bulmak için köylülerin de desteğiyle çalışma başlattı. Devam eden arama çalışmalarında Bünyamin Bağcı, kaybolmasının 24'üncü saatinde, dağlık alanda baygın halde bulundu.Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Bünyamin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bünyamin'in amcası Alican Bağcı, "Dün 19.30 sıralarında Bünyamin Bağcı yeğenim kayboldu. 24 saat sonra jandarma ve AKUT ekiplerinin yardımıyla bulundu. Devlet hastanesine getirdik, durumu iyi. Allah hepinizden razı olsun" dedi. 24 saattir kayıp olan Bünyamin, baygın bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Solhan, Güncel, Haber

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