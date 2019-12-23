Haberler » 3. Sayfa » 24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası - Haberler

24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası

Kayseri'de renkli reçeteyle alınan ilaçları sattıkları iddiasıyla 24 kişinin yargılandığı davanın 2.'si görüldü.

23.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:59 24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davası
'de renkli reçeteyle alınan ilaçları sattıkları iddiasıyla 24 kişinin yargılandığı davanın 2.'si görüldü.

Olay

6 Mart 2019'da Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da bir, Konya'da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet harddisk ve 33 adet cep telefonu ve simkartı ele geçirildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, bin 569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirlendi.

Dava ertelendi

Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatlar katıldı. Olayın ardından telefonlarına el konulduğunu söyleyen sanıklar, beraatlarını talep ederek, telefonlarının da geri verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:50   Uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandı - Haberler
16:49   Yoğun yağmur kazaya neden oldu, 1 yaralı - Haberler
16:48   Kadına şiddete linç girişimi - Haberler
16:48   Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı - Haberler
16:47   Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 16:56:52