24 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Maç Saati
01:15 Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
02:00 Maç Sonu
02:15 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:15 Maç Saati
05:00 Süper Lig Maç Sonu
05:15 Maç Sonu
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 Maç Saati
07:15 UEFA Avrupa Ligi Goller
07:30 Dünden Bugüne
08:00 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Taraftar
12:30 Maç Saati
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
13:15 UEFA Avrupa Ligi Goller
13:30 Unutulmaz Derbiler
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
13:45 Maç Saati
14:00 Derbiye Doğru
15:30 Maç Sonu
16:00 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
19:45 Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray
21:00 Maç Sonu
21:15 Süper Lig Maç Sonu
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
23:30 STSL Maç Özetleri