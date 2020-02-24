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24 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

24 Şubat 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

24.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 06:4524 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Firardayız

00:15 Yasak Elma

01:45 Aşk Yeniden

02:30 Aşk Yeniden

03:45 Şevkat Yerimdar

04:30 Şevkat Yerimdar

05:45 İnadına Aşk

06:00 İnadına Aşk

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Mucize Doktor

12:15 Zümrüdüanka

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

20:00 Yasak Elma


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Kaynak: InterSinema.com

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