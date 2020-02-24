24 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ramo
02:15 Yok Artık 2
03:15 Zemheri
04:15 Pazar Sürprizi
05:45 Cumartesi Sürprizi
06:00 Kuaförüm Sensin
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş'le
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Son Hıçkırık
15:00 Ramo
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
20:00 Çukur
21:45 Yok Artık 2
23:30 Ramo