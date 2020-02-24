24 Şubat 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çember: Hayalet Gemi
01:00 Babil
02:30 Deccal 2
03:30 Hayalimdeki Gelinlik
04:30 Türk Müziği
05:20 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Hayalimdeki Gelinlik
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Jet Sosyete
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:30 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
20:00 Sefirin Kızı